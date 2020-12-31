Важлива новина від Зеленського – З Сирії успішно повернули громадян України

Аня Мартинюк 01 січня 2021, 09:10

Президент України наголосив, що спецоперація була нелегкою.

Новину передає «Преса України».

Сьогодні, 1 січня, президент України Володимир Зеленський повідомив на своїй сторінці у соцмережі, що на батьківщину з Сирії повернулися українські жінки з дітьми.

«Кілька років їх утримували у надзвичайно жахливих умовах у таборах для переміщених осіб. Там, де немає життя і де пекло стає повсякденністю. Для держави це було одним із найскладніших завдань останнього часу – дістати їх звідти», - зазначив президент.

Уже 2021 рік. Рік нових надій і нових можливостей. А ми і цей рік починаємо з того, що вкрай важливо для кожної... Опубликовано Володимиром Зеленським Четверг, 31 декабря 2020 г.

За його словами, ускладнювали повернення українців бойові дії у Сирії та пандемія, однак дипломати та спецслужби провели нелегку спецоперацію й допомогли людям повернутися в Україну.

«Ключове. Україна завжди повертатиме додому всіх своїх громадян, якими б вони не були і де б не потрапили в біду. Це аксіома. Спочатку – додому, а потім уже розбираємося по суті. Тому що ми всі насправді – одна родина. І кожен у родині заслуговує на те, щоб йому дали шанс і допомогли. Скажу більше: якщо громадянство України є, то це вже достатня підстава для того, щоб держава мобілізувала увесь свій ресурс на допомогу. Так вчиняють сильні. Так вчиняють великі сучасні держави. Все інше – банальні спекуляції», - наголосив Зеленський.

Підсумовуючи президент побажав, щоб у новому році зникло розділення людей на своїх і не своїх.