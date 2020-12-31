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Фальстарт або як Зеленський привітав українців з Новим роком

Аня Мартинюк 01 січня 2021, 08:30
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Фальстарт або як Зеленський привітав українців з Новим роком

Новорічне привітання злили у Мережу.

Новину передає «Преса України». 

Президент України Володимир Зеленський привітав українців з Новим роком! Відеопривітання транслювали українські телеканали. Також заздалегідь записаний ролик з'явився на офіційній сторінці лідера країни у соцмережі. 

Тим не менше, деякі українці побачили привітання раніше. У Мережу злили п'ятнадцятихвилинне привітання Зеленського. Так, ймовірно, це вперше в історії України.

«Ви запитаєте, чи був важким 2020-й? Трішечки так. Але ми не маємо іншого варіанту, аніж стати найсильнішою країною. Я щиро вітаю всіх українців з Новим роком! Нехай усі будуть здорові, нехай усі будуть щасливі!» - зазначив президент.

Незвичним для привітання й було те, що в кінці виступу Зеленський перейшов на російську мову, щоб привітати жителів анексованого Криму та окупованого Донбасу.

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