«Преса України» вітає своїх читачів з Новим роком!

Фальстарт або як Зеленський привітав українців з Новим роком 08:30
У Швейцарії після вакцинації від COVID-19 померла людина 14:09
Дружина Віктора Павліка розповіла, як гроші вирішили ДТП за її участю 13:33
Туреччина скасувала обов'язкове ПЛР-тестування авіапасажирів 13:06
НБУ встановив офіційни курс гривні до долара на 4 січня 2021 року 10:10
Легка форма коронавірусу – теж погано: Лікарі назвали причину 09:01
Кулеба виступив за подвійне громадянство для українців 13:35
COVID-19 у світі – Вакцинацію пройшли понад 5,1 млн людей 13:03
Президента Зеленського можуть притягнути до кримінальної відповідальності й посадити на 10 років 10:40
Більше 30 грн за десяток – Експерти спрогнозували ціни на яйця 09:57
Каждый житель Украины сможет бесплатно получить набедренную повязку 09:17
Колектив сайту «Преса України» вітає читачів з Новим роком! Від щирого серця бажаємо посміхатися тому хорошому, що було у 2020 році, й шукати нові перспективи у 2021-му!
З повагою, «Преса України»!
08:30: Фальстарт або як Зеленський привітав українців з Новим роком
14:09: У Швейцарії після вакцинації від COVID-19 померла людина
13:33: Дружина Віктора Павліка розповіла, як гроші вирішили ДТП за її участю
13:06: Туреччина скасувала обов'язкове ПЛР-тестування авіапасажирів
10:10: НБУ встановив офіційни курс гривні до долара на 4 січня 2021 року
Тільки зареєстровані користувачі можуть лишати коментарі.