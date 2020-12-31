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Розслідування інциденту триває.
Новину передає «Преса України».
Сьогодні, 31 грудня, стало відомо, що у швейцарському Люцерні зафіксували смерть людини після вакцинації препаратом Pfizer від коронавірусу. Тим не менше, наразі не встановлено, чи смерть мала щось спільне з вакцинацією. Триває розслідування.
Нагадаємо, у Люцерні стартувала вакцинація людей на початку минулого тижня. Першими вакцину ввели людям похилого віку. До слова, Швейцарія отримала 107 тисяч доз вакцин і з наступного року очікує отримувати 250 тисяч доз на місяць.
Варто зазначити, раніше стало відомо про смерть ізраїльтянина після вакцинації проти коронавірусу. Смерть людини настала через дві години після ін’єкції.
14:09: У Швейцарії після вакцинації від COVID-19 померла людина
13:33: Дружина Віктора Павліка розповіла, як гроші вирішили ДТП за її участю
13:06: Туреччина скасувала обов'язкове ПЛР-тестування авіапасажирів
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09:01: Легка форма коронавірусу – теж погано: Лікарі назвали причину
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