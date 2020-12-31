У Швейцарії після вакцинації від COVID-19 померла людина

Аня Мартинюк 31 грудня 2020, 14:09

Розслідування інциденту триває.

Новину передає «Преса України».

Сьогодні, 31 грудня, стало відомо, що у швейцарському Люцерні зафіксували смерть людини після вакцинації препаратом Pfizer від коронавірусу. Тим не менше, наразі не встановлено, чи смерть мала щось спільне з вакцинацією. Триває розслідування.

Нагадаємо, у Люцерні стартувала вакцинація людей на початку минулого тижня. Першими вакцину ввели людям похилого віку. До слова, Швейцарія отримала 107 тисяч доз вакцин і з наступного року очікує отримувати 250 тисяч доз на місяць.

Варто зазначити, раніше стало відомо про смерть ізраїльтянина після вакцинації проти коронавірусу. Смерть людини настала через дві години після ін’єкції.