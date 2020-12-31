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Дружина Віктора Павліка розповіла, як гроші вирішили ДТП за її участю

Аня Мартинюк 31 грудня 2020, 13:33
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Дружина Віктора Павліка розповіла, як гроші вирішили ДТП за її участю

26-річна Катерина Реп'яхова взяла гроші з пенсіонерки.

Новину передає «Преса України».

Сьогодні, 31 грудня, стало відомо, що молода дружина співака Віктора Павліка Катерина Реп'яхова потрапила в ДТП. Про це вона повідомила у соцмережах. За її словами, в її автомобіль в’їхала пенсіонерка. На щастя, обійшлось без постраждалих.

«В мене в'їхала жінка, пенсіонерка. Вона здавала назад і не помітила. Ми довго розбиралися, довго думали. Що робити, чи треба викликати поліцію. У підсумку, вона просто дала грошей і все. Ми роз'їхалися», - зазначила 26-річна Реп’яхова.

Нагадаємо, Віктор Павлік узаконив свої відносини з дівчиною у 2020 році. Відомо, що вона була фанаткою співака, а в результаті стала його коханкою та концертним директором.

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