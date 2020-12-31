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26-річна Катерина Реп'яхова взяла гроші з пенсіонерки.
Новину передає «Преса України».
Сьогодні, 31 грудня, стало відомо, що молода дружина співака Віктора Павліка Катерина Реп'яхова потрапила в ДТП. Про це вона повідомила у соцмережах. За її словами, в її автомобіль в’їхала пенсіонерка. На щастя, обійшлось без постраждалих.
«В мене в'їхала жінка, пенсіонерка. Вона здавала назад і не помітила. Ми довго розбиралися, довго думали. Що робити, чи треба викликати поліцію. У підсумку, вона просто дала грошей і все. Ми роз'їхалися», - зазначила 26-річна Реп’яхова.
Нагадаємо, Віктор Павлік узаконив свої відносини з дівчиною у 2020 році. Відомо, що вона була фанаткою співака, а в результаті стала його коханкою та концертним директором.
14:09: У Швейцарії після вакцинації від COVID-19 померла людина
13:33: Дружина Віктора Павліка розповіла, як гроші вирішили ДТП за її участю
13:06: Туреччина скасувала обов'язкове ПЛР-тестування авіапасажирів
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09:01: Легка форма коронавірусу – теж погано: Лікарі назвали причину
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