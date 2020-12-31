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Туреччина скасувала обов'язкове ПЛР-тестування авіапасажирів

Аня Мартинюк 31 грудня 2020, 13:06
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Туреччина скасувала обов'язкове ПЛР-тестування авіапасажирів

Проте не для всіх.

Новину передає «Преса України».

Сьогодні, 31 грудня, стало відомо, що деяким пасажирам, які прямують в Туреччину, не треба буде здавати ПЛР-тест на коронавірус. З 30 грудня транзитні пасажири можуть не здавати тест. Мова йде про тих пасажирів, які летять з пересадкою в Стамбулі або іншому аеропорту Туреччини в третю країну.

Тобто на транзитних пасажирів поширюються правила країни, в яку вону прямують. Про це розповіли представники авіакомпанії Turkish Airlines.

 

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