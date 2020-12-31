Українська  
Реєстрація Вхід  
RSS
App Store Google Play
Більше інформації
Реклама
Актуально
  • Президента Зеленського можуть притягнути до кримінальної відповідальності й посадити на 10 років
  • У «Слузі народу» прокоментували безсовісне підняття тарифу на електроенергію
  • Стало відомо, на скільки подорожчає хліб в Україні

Вперше в історії НБА команду очолить жінка

Аня Мартинюк 31 грудня 2020, 10:39
Версія для друку
Вперше в історії НБА команду очолить жінка

Мова йде про Беккі Хеммон.

Новину передає «Преса України».

Сьогодні, 31 грудня, стало відомо, що помічниця тренера в «Сан-Антоніо Сперс» Беккі Хеммон увійшла в історію. Вона стала першою жінкою, яка взяла на себе керівництво командою НБА. Так, вона зайняла місце головного тренера Грегга Поповича, якого просто вигнали.

«Я намагалася розставити хлопців в потрібні місця, мотивувати їх. Очевидно, що це навчальна ситуація для всіх нас, але мені б дуже хотілося вийти туди, щоб привітати хлопців з перемогою», - поділилась своїми враженнями Беккі.

Нагадаємо, Попович пішов з посади за два технічних фоли.

Читайте також:

﻿
Останні новини
Більше інформації
Коментарі 0

Тільки зареєстровані користувачі можуть лишати коментарі.

Вибір редакції