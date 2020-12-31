Вперше в історії НБА команду очолить жінка

НБУ встановив офіційни курс гривні до долара на 4 січня 2021 року 10:10
Легка форма коронавірусу – теж погано: Лікарі назвали причину 09:01
Кулеба виступив за подвійне громадянство для українців 13:35
COVID-19 у світі – Вакцинацію пройшли понад 5,1 млн людей 13:03
Президента Зеленського можуть притягнути до кримінальної відповідальності й посадити на 10 років 10:40
Більше 30 грн за десяток – Експерти спрогнозували ціни на яйця 09:57
Каждый житель Украины сможет бесплатно получить набедренную повязку 09:17
Свіжа коронавірусна статистика – В Україні плюс 7986 нових хворих 08:30
Мова йде про Беккі Хеммон.
Новину передає «Преса України».
Сьогодні, 31 грудня, стало відомо, що помічниця тренера в «Сан-Антоніо Сперс» Беккі Хеммон увійшла в історію. Вона стала першою жінкою, яка взяла на себе керівництво командою НБА. Так, вона зайняла місце головного тренера Грегга Поповича, якого просто вигнали.
«Я намагалася розставити хлопців в потрібні місця, мотивувати їх. Очевидно, що це навчальна ситуація для всіх нас, але мені б дуже хотілося вийти туди, щоб привітати хлопців з перемогою», - поділилась своїми враженнями Беккі.
Нагадаємо, Попович пішов з посади за два технічних фоли.
10:10: НБУ встановив офіційни курс гривні до долара на 4 січня 2021 року
09:01: Легка форма коронавірусу – теж погано: Лікарі назвали причину
13:35: Кулеба виступив за подвійне громадянство для українців
13:03: COVID-19 у світі – Вакцинацію пройшли понад 5,1 млн людей
Тільки зареєстровані користувачі можуть лишати коментарі.