Вперше в історії НБА команду очолить жінка

Аня Мартинюк 31 грудня 2020, 10:39

Мова йде про Беккі Хеммон.

Новину передає «Преса України».

Сьогодні, 31 грудня, стало відомо, що помічниця тренера в «Сан-Антоніо Сперс» Беккі Хеммон увійшла в історію. Вона стала першою жінкою, яка взяла на себе керівництво командою НБА. Так, вона зайняла місце головного тренера Грегга Поповича, якого просто вигнали.

«Я намагалася розставити хлопців в потрібні місця, мотивувати їх. Очевидно, що це навчальна ситуація для всіх нас, але мені б дуже хотілося вийти туди, щоб привітати хлопців з перемогою», - поділилась своїми враженнями Беккі.

Нагадаємо, Попович пішов з посади за два технічних фоли.