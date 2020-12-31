Українська  
Реєстрація Вхід  
RSS
App Store Google Play
Більше інформації
Реклама
Актуально
  • Президента Зеленського можуть притягнути до кримінальної відповідальності й посадити на 10 років
  • У «Слузі народу» прокоментували безсовісне підняття тарифу на електроенергію
  • Стало відомо, на скільки подорожчає хліб в Україні

НБУ встановив офіційни курс гривні до долара на 4 січня 2021 року

Аня Мартинюк 31 грудня 2020, 10:10
Версія для друку
НБУ встановив офіційни курс гривні до долара на 4 січня 2021 року

Долар незначно зміцнився, євро - завмерло на місці.  

Новину передає «Преса України».

Національний банк України встановив офіційний курс гривні до долара та євро на 31 грудня 2020 року – 4 січня 2021 року. На сайті регулятора зазначено, що американська валюта, долар США, коштуватиме 28,27 грн. Долар здорожчав на копійку.

Євро ж залишилось незмінним, 34,73 грн.

Готівкові курси валют станом на 31 грудня наступні:

Купівля долара США проходить за 28,15 грн, продаж – за 28,49 грн. Купівля євро проходить за 34,16, продаж – за 34,80 грн.

Читайте також:

﻿
Останні новини
Більше інформації
Коментарі 0

Тільки зареєстровані користувачі можуть лишати коментарі.

Вибір редакції