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Долар незначно зміцнився, євро - завмерло на місці.
Новину передає «Преса України».
Національний банк України встановив офіційний курс гривні до долара та євро на 31 грудня 2020 року – 4 січня 2021 року. На сайті регулятора зазначено, що американська валюта, долар США, коштуватиме 28,27 грн. Долар здорожчав на копійку.
Євро ж залишилось незмінним, 34,73 грн.
Готівкові курси валют станом на 31 грудня наступні:
Купівля долара США проходить за 28,15 грн, продаж – за 28,49 грн. Купівля євро проходить за 34,16, продаж – за 34,80 грн.
10:10: НБУ встановив офіційни курс гривні до долара на 4 січня 2021 року
09:01: Легка форма коронавірусу – теж погано: Лікарі назвали причину
13:35: Кулеба виступив за подвійне громадянство для українців
13:03: COVID-19 у світі – Вакцинацію пройшли понад 5,1 млн людей
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