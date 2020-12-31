Кличко привітав українців з Новим роком

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Столичний мер надягнув маску-бороду.
Новину передає «Преса України».
У прес-службі мера Києва Віталія Кличка оприлюднили відеопривітання з нагоди святкування Нового року та Різдва Христового.
«Друзі! Ми пройшли цей рік. А це вже добре. Так, усім було складно. Але ми не зневірились. Ми працювали, підтримували один одного. Ми стали більше цінувати близьких. І бачити приємне навколо», - заявив Кличко.
Столичний мер побажав миру, добра, міцного здоров’я та віри в чудеса. В кінці відеоролику він надягнув маску-бороду.
09:01: Легка форма коронавірусу – теж погано: Лікарі назвали причину
13:35: Кулеба виступив за подвійне громадянство для українців
13:03: COVID-19 у світі – Вакцинацію пройшли понад 5,1 млн людей
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