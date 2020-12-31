Кличко привітав українців з Новим роком

Аня Мартинюк 31 грудня 2020, 09:30

Столичний мер надягнув маску-бороду.

Новину передає «Преса України».

У прес-службі мера Києва Віталія Кличка оприлюднили відеопривітання з нагоди святкування Нового року та Різдва Христового.

«Друзі! Ми пройшли цей рік. А це вже добре. Так, усім було складно. Але ми не зневірились. Ми працювали, підтримували один одного. Ми стали більше цінувати близьких. І бачити приємне навколо», - заявив Кличко.

Столичний мер побажав миру, добра, міцного здоров’я та віри в чудеса. В кінці відеоролику він надягнув маску-бороду.