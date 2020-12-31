Легка форма коронавірусу – теж погано: Лікарі назвали причину 09:01
Кулеба виступив за подвійне громадянство для українців 13:35
COVID-19 у світі – Вакцинацію пройшли понад 5,1 млн людей 13:03
Президента Зеленського можуть притягнути до кримінальної відповідальності й посадити на 10 років 10:40
Більше 30 грн за десяток – Експерти спрогнозували ціни на яйця 09:57
Каждый житель Украины сможет бесплатно получить набедренную повязку 09:17
Свіжа коронавірусна статистика – В Україні плюс 7986 нових хворих 08:30
У Білорусі стартувала вакцинація від коронавірусу російським препаратом 12:17
Не вдома - «Слуги народу» запланували собі екзотичний відпочинок 11:37
Китайський лікар дійшов до висновку, що безсимптомні хворі можуть мати погані наслідки у майбутньому.
Новину передає «Преса України».
Лікар Коїті Хірахата з Токійської клініки Hirahata clinic зробив важливу заяву. За його словами, перенесення коронавірусної хвороби у легкій формі має свої негативні наслідки. Лікар вважає, що такі пацієнти мають більше шансів стати лежачими хворими.
«А ті, хто поборов Сovid-19 безсимптомно, найбільш схильні до важких наслідків», - наголосив лікар.
Спостереження лікарів дозволили дійти до висновку, що серед тяжких хворих найбільше жінок, які перехворіли безсимптомно або у легкій формі. Тим часом українські експерти закликають людей фільтрувати інформаційний простір і адекватно ставитися до таких заяв.
09:01: Легка форма коронавірусу – теж погано: Лікарі назвали причину
13:35: Кулеба виступив за подвійне громадянство для українців
13:03: COVID-19 у світі – Вакцинацію пройшли понад 5,1 млн людей
Тільки зареєстровані користувачі можуть лишати коментарі.