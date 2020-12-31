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Легка форма коронавірусу – теж погано: Лікарі назвали причину

Аня Мартинюк 31 грудня 2020, 09:01
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Легка форма коронавірусу – теж погано: Лікарі назвали причину

Китайський лікар дійшов до висновку, що безсимптомні хворі можуть мати погані наслідки у майбутньому. 

Новину передає «Преса України».

Лікар Коїті Хірахата з Токійської клініки Hirahata clinic зробив важливу заяву. За його словами, перенесення коронавірусної хвороби у легкій формі має свої негативні наслідки. Лікар вважає, що такі пацієнти мають більше шансів стати лежачими хворими.

«А ті, хто поборов Сovid-19 безсимптомно, найбільш схильні до важких наслідків», - наголосив лікар.

Спостереження лікарів дозволили дійти до висновку, що серед тяжких хворих найбільше жінок, які перехворіли безсимптомно або у легкій формі. Тим часом українські експерти закликають людей фільтрувати інформаційний простір і адекватно ставитися до таких заяв.

 

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