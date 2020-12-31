В Україні 9699 нових хворих на коронавірус

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У Києві найбільше нових хворих.
Новину передає «Преса України».
Сьогодні, 31 грудня, міністр МОЗ Максим Степанов повідомив, що в Україні за минулу добу виявили 9 699 нових хворих на COVID-19. Тепер загальна кількість хворих становить 1 055 047 осіб. За минулу добу померли 209 пацієнтів, а за весь період спостереження - 18 533 людини.
30 грудня було проведено 58 547 тестів на коронавірус. Уже традиційно Київ є лідером за кількістю нових хворих на коронавірус – плюс 1332 людини. Ситуація в регіонах наступна.
м. Київ – 111 471 випадок;
Вінницька область – 22 500 випадків;
Волинська область – 33 016 випадків;
Дніпропетровська область – 58 561 випадок;
Донецька область – 36 391 випадок;
Житомирська область – 39 202 випадки;
Закарпатська область – 28 200 випадків;
Запорізька область – 54 088 випадків;
Івано-Франківська область – 43 190 випадків;
Київська область – 59 204 випадки;
Кіровоградська область – 8 448 випадків;
Луганська область – 10 508 випадків;
Львівська область – 61 268 випадків;
Миколаївська область – 30 900 випадків;
Одеська область – 71 125 випадків;
Полтавська область – 36 079 випадків;
Рівненська область – 40 990 випадків;
Сумська область – 40 642 випадки;
Тернопільська область – 34 023 випадки;
Харківська область – 69 377 випадків;
Херсонська область – 17 752 випадки;
Хмельницька область – 39 187 випадків;
Черкаська область – 39 011 випадків;
Чернівецька область – 40 017 випадків;
Чернігівська область – 29 897 випадків.
Дані з окупованих територій відсутні.
09:01: Легка форма коронавірусу – теж погано: Лікарі назвали причину
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