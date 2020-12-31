В Україні 9699 нових хворих на коронавірус

Аня Мартинюк 31 грудня 2020, 08:29

У Києві найбільше нових хворих.

Новину передає «Преса України».

Сьогодні, 31 грудня, міністр МОЗ Максим Степанов повідомив, що в Україні за минулу добу виявили 9 699 нових хворих на COVID-19. Тепер загальна кількість хворих становить 1 055 047 осіб. За минулу добу померли 209 пацієнтів, а за весь період спостереження - 18 533 людини.

30 грудня було проведено 58 547 тестів на коронавірус. Уже традиційно Київ є лідером за кількістю нових хворих на коронавірус – плюс 1332 людини. Ситуація в регіонах наступна.

м. Київ – 111 471 випадок;

Вінницька область – 22 500 випадків;

Волинська область – 33 016 випадків;

Дніпропетровська область – 58 561 випадок;

Донецька область – 36 391 випадок;

Житомирська область – 39 202 випадки;

Закарпатська область – 28 200 випадків;

Запорізька область – 54 088 випадків;

Івано-Франківська область – 43 190 випадків;

Київська область – 59 204 випадки;

Кіровоградська область – 8 448 випадків;

Луганська область – 10 508 випадків;

Львівська область – 61 268 випадків;

Миколаївська область – 30 900 випадків;

Одеська область – 71 125 випадків;

Полтавська область – 36 079 випадків;

Рівненська область – 40 990 випадків;

Сумська область – 40 642 випадки;

Тернопільська область – 34 023 випадки;

Харківська область – 69 377 випадків;

Херсонська область – 17 752 випадки;

Хмельницька область – 39 187 випадків;

Черкаська область – 39 011 випадків;

Чернівецька область – 40 017 випадків;

Чернігівська область – 29 897 випадків.

Дані з окупованих територій відсутні.