Рейтинг Зеленського опустився до 27%

Аня Мартинюк 30 грудня 2020, 13:59

Не краща ситуація з Петром Порошенком.

Новину передає «Преса України».

Київський міжнародний інститутом соціології (КМІС) провів опитування на тему виборів в президенти України, якби вони відбулися найближчим часом. Так, 53,3% опитаних заявили, що обов’язково проголосували, 19,7% не впевнені, але швидше за все проголосували.

Що стосується кандидатів, що Володимир Зеленський не мав би такої сильної підтримки. За його свій голос віддали б всього 27 опитаних. За Петра Порошенка проголосували б 13,7%.

За п’ятого президента України Петра Порошенка зараз проголосували б 13,7% респондентів (у жовтні таких було 17,3%). У першому турі президентських виборів 2019 року політик набрав 15,95% голосів виборців. Трохи краща статистика у лідера ОПЗЖ Юрія Бойка, за якого проголосували б 14,7% опитаних. У жовтні за нього були готові віддати голос 10,5% опитаних.