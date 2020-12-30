Рейтинг Зеленського опустився до 27%

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Не краща ситуація з Петром Порошенком.
Новину передає «Преса України».
Київський міжнародний інститутом соціології (КМІС) провів опитування на тему виборів в президенти України, якби вони відбулися найближчим часом. Так, 53,3% опитаних заявили, що обов’язково проголосували, 19,7% не впевнені, але швидше за все проголосували.
Що стосується кандидатів, що Володимир Зеленський не мав би такої сильної підтримки. За його свій голос віддали б всього 27 опитаних. За Петра Порошенка проголосували б 13,7%.
За п’ятого президента України Петра Порошенка зараз проголосували б 13,7% респондентів (у жовтні таких було 17,3%). У першому турі президентських виборів 2019 року політик набрав 15,95% голосів виборців. Трохи краща статистика у лідера ОПЗЖ Юрія Бойка, за якого проголосували б 14,7% опитаних. У жовтні за нього були готові віддати голос 10,5% опитаних.
13:35: Кулеба виступив за подвійне громадянство для українців
13:03: COVID-19 у світі – Вакцинацію пройшли понад 5,1 млн людей
10:40: Президента Зеленського можуть притягнути до кримінальної відповідальності й посадити на 10 років
09:57: Більше 30 грн за десяток – Експерти спрогнозували ціни на яйця
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