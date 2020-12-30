Кулеба виступив за подвійне громадянство для українців

Аня Мартинюк 30 грудня 2020, 13:35

Однак не з Росією.

Новину передає «Преса України».

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба виступив в ефірі каналу ТСН. Він заявив, що громадяни України повинні мати можливість мати подвійне громадянство. Міністр пояснив, що таким чином українці, які виїхали за кордон, зможуть підтримувати зв'язок зі своєю батьківщиною.

Тим не менше Кулеба вважає, що подвійного громадянства з Росією бути не повинно.

«Коли працював послом при Раді Європи, я зустрівся з одним українцем, у нього дуже респектабельна робота, шанована людина, вже десять років у Франції. І він мені каже: я громадянин України, але нікому не кажіть, у мене вже є французький паспорт. Я кажу: ну, буває ... Він каже: я вас дуже прошу, зробіть щось, щоб я не був змушений відмовлятися від українського паспорта», - розповів Кулеба.

Підсумовуючи він зазначив, що для отримання другого громадянства повинні бути серйозні фільтри.