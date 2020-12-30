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COVID-19 у світі – Вакцинацію пройшли понад 5,1 млн людей

Аня Мартинюк 30 грудня 2020, 13:03
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COVID-19 у світі – Вакцинацію пройшли понад 5,1 млн людей

Найбільше провакцинованих людей у США. 

Новину передає «Преса України».

Видання Bloomberg повідомило, що у світі активно проходить вакцинація людей від коронавірусу. У 22 країнах провакцинували уже 5,1 млн людей. Зокрема у США зробили 2,32 мільйона ін'єкцій. 

Нагадаємо, у Штатах вакцинація стартувала 14 грудня. Перших провакцинували медпрацівників. До слова, американцям вводять вакцину спільного виробництва Pfizer і BioNTech. Ще 20 мільйонів доз вакцини Moderna будуть вводити американцям у січні.

Україна наразі очікує вакцину. Раніше стало відомо, що Польща може поділитися з Україною вакциною, якщо матиме її надлишки.   

 

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