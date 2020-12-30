COVID-19 у світі – Вакцинацію пройшли понад 5,1 млн людей

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Найбільше провакцинованих людей у США.
Новину передає «Преса України».
Видання Bloomberg повідомило, що у світі активно проходить вакцинація людей від коронавірусу. У 22 країнах провакцинували уже 5,1 млн людей. Зокрема у США зробили 2,32 мільйона ін'єкцій.
Нагадаємо, у Штатах вакцинація стартувала 14 грудня. Перших провакцинували медпрацівників. До слова, американцям вводять вакцину спільного виробництва Pfizer і BioNTech. Ще 20 мільйонів доз вакцини Moderna будуть вводити американцям у січні.
Україна наразі очікує вакцину. Раніше стало відомо, що Польща може поділитися з Україною вакциною, якщо матиме її надлишки.
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