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Путін залишив Зеленського без новорічного привітання

Аня Мартинюк 30 грудня 2020, 12:33
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Путін залишив Зеленського без новорічного привітання

Зеленського не внесли у список лідерів світових держав, яким було направлене привітання. 

Новину передає «Преса України».

Лідер Кремля Володимир Путін не направлятиме президенту України Володимиру Зеленському новорічного привітання. Так, на сайті Кремля вже з'явився список привітань для лідерів іноземних держав. Володимира Зеленського у ньому немає.

Зате привітання отримали лідери Абхазії, Азербайджану, Вірменії, Білорусії, Казахстану, Киргизії, Молдови, Таджикистану, Туркменістану, Узбекистану, Південної Осетії, Аргентини, Бразилії та інші.

Як повідомлялось раніше, у Кремлі заявили про розчарування через відсутність у Зеленського прагнення налагодити відносини з РФ. Зокрема з такою заявою виступив офіційний представник Кремля Дмитро Пєсков. Він додав, що для ведення діалогу повинні дозріти передумови.

 

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