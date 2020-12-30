В Україні майже півмільйона безробітних

Президента Зеленського можуть притягнути до кримінальної відповідальності й посадити на 10 років 10:40
Більше 30 грн за десяток – Експерти спрогнозували ціни на яйця 09:57
Каждый житель Украины сможет бесплатно получить набедренную повязку 09:17
Свіжа коронавірусна статистика – В Україні плюс 7986 нових хворих 08:30
У Білорусі стартувала вакцинація від коронавірусу російським препаратом 12:17
Не вдома - «Слуги народу» запланували собі екзотичний відпочинок 11:37
В перукарню з документом – В Угорщині створили коронавірусні паспорти 10:54
Потуги Порошенка – Колишній президент виступить в новорічну ніч замість Зеленського 10:14
У «Слузі народу» прокоментували безсовісне підняття тарифу на електроенергію 09:01
Україна впевнено демонструє збільшення кількості безробітних.
Новину передає «Преса України».
У Міністерстві економіки повідомили, що в поточному році в Україні нарахували 450 тисяч безробітних українців. Так, загальна сума допомоги по тимчасовому безробіттю, яку виплатили в поточному році, склала майже 16 мільярдів гривень.
Наголошується, що у другому кварталі 2020 року рівень безробіття склав 9,9%, тобто на 1,3% більше порівняно з першим кварталом. Крім того, це є рекордний показник збільшення кількості безробітних починаючи з 2017 року.
10:40: Президента Зеленського можуть притягнути до кримінальної відповідальності й посадити на 10 років
09:57: Більше 30 грн за десяток – Експерти спрогнозували ціни на яйця
09:17: Каждый житель Украины сможет бесплатно получить набедренную повязку
09:09: Лос-Анджелес випустить цифрові коронавірусні паспорти
08:30: Свіжа коронавірусна статистика – В Україні плюс 7986 нових хворих
Тільки зареєстровані користувачі можуть лишати коментарі.