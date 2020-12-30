В Україні майже півмільйона безробітних

Аня Мартинюк 30 грудня 2020, 11:59

Україна впевнено демонструє збільшення кількості безробітних.

Новину передає «Преса України».

У Міністерстві економіки повідомили, що в поточному році в Україні нарахували 450 тисяч безробітних українців. Так, загальна сума допомоги по тимчасовому безробіттю, яку виплатили в поточному році, склала майже 16 мільярдів гривень.

Наголошується, що у другому кварталі 2020 року рівень безробіття склав 9,9%, тобто на 1,3% більше порівняно з першим кварталом. Крім того, це є рекордний показник збільшення кількості безробітних починаючи з 2017 року.