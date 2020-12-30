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Відомого модельєра звинуватили у домаганнях

Аня Мартинюк 30 грудня 2020, 11:18
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Відомого модельєра звинуватили у домаганнях

У сексуальних проступках звинуватили Александра Вана. 

Новину передає «Преса України».

Сьогодні, 30 грудня, стало відомо, що відомого модельєра Александра Вана звинуватили у домаганнях чоловіків-моделей, а також транс-моделей. 

За даними видання WWD, декілька моделей-жертв розповіли, що на вечірках дизайнер одягу підсипав наркотичні речовини моделям, після чого скоював насильство над ними. Про злочини Вана активно повідомляють моделі-жертви насильника. Серед них модель Оуен Муні, який навіть записав відеоролик із зізнанням та оприлюднив його у TikTok.

Ван, який став відомим своїми зірковими вечірками після успіху запуску модного лейбла в 2005 році, відмовився коментувати звіт WWD. До слова, у звіті зазначається, що жертви насильника закликали бойкотувати його одяг.

  

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