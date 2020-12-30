Президента Зеленського можуть притягнути до кримінальної відповідальності й посадити на 10 років

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Лідеру Україну загрожує позбавлення волі.
Новину передає «Преса України».
Сьогодні, 30 грудня, юрист Назар Чорний прокоментував підписання президентом Володимиром Зеленським указу про відсторонення судді Конституційного суду Олександра Тупицького від посади. А саме на 2 місяці. За словами юриста, своїм указом лідер України напросився на 4 кримінальні статті, якими передбачені покарання, в тому числі позбавлення волі.
«Зеленський як президент уповноважений видавати укази. Однак повноважень відсторонити суддю КСУ він не мав, і цим указом фактично їх присвоїв. Цей указ суперечить Конституції, закону про КСУ і є завідомо незаконним», - пояснив Чорний.
Він уточнив, що Зеленського можна притягнути до відповідальності за ч.1, ч.2, ч.3 ст. 109 (дії, спрямовані на насильницьку зміну чи повалення конституційного ладу), ч.2 ст. 344 (втручання у діяльність державного діяча), ч.1 ст. 353 (самовільне присвоєння владних повноважень або звання службової особи), ч.2. ст. 376 (втручання в діяльність судових органів).
Так, за першою статтею передбачене покарання 10 років за гратами, за другою – штраф у розмірі до 8,5 тисяч гривень, обмеження або позбавлення волі на строк до 3 років з можливим позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю. Третя та четверта статті передбачають санкції - штраф до 1,7 тисяч гривень, арешт на строк до пів року або обмеження волі на строк до 3 років; позбавлення права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до 5 років, арешт на строк до 6 місяців, або позбавлення волі на строк до 3 років.
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