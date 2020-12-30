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Президента Зеленського можуть притягнути до кримінальної відповідальності й посадити на 10 років

Аня Мартинюк 30 грудня 2020, 10:40
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Президента Зеленського можуть притягнути до кримінальної відповідальності й посадити на 10 років

Лідеру Україну загрожує позбавлення волі.

Новину передає «Преса України».

Сьогодні, 30 грудня, юрист Назар Чорний прокоментував підписання президентом Володимиром Зеленським указу про відсторонення судді Конституційного суду Олександра Тупицького від посади. А саме на 2 місяці. За словами юриста, своїм указом лідер України напросився на 4 кримінальні статті, якими передбачені покарання, в тому числі позбавлення волі.

«Зеленський як президент уповноважений видавати укази. Однак повноважень відсторонити суддю КСУ він не мав, і цим указом фактично їх присвоїв. Цей указ суперечить Конституції, закону про КСУ і є завідомо незаконним», - пояснив Чорний.

Він уточнив, що Зеленського можна притягнути до відповідальності за ч.1, ч.2, ч.3 ст. 109 (дії, спрямовані на насильницьку зміну чи повалення конституційного ладу), ч.2 ст. 344 (втручання у діяльність державного діяча), ч.1 ст. 353 (самовільне присвоєння владних повноважень або звання службової особи), ч.2. ст. 376 (втручання в діяльність судових органів).  

Так, за першою статтею передбачене покарання 10 років за гратами, за другою – штраф у розмірі до 8,5 тисяч гривень, обмеження або позбавлення волі на строк до 3 років з можливим позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю. Третя та четверта статті передбачають санкції - штраф до 1,7 тисяч гривень, арешт на строк до пів року або обмеження волі на строк до 3 років; позбавлення права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до 5 років, арешт на строк до 6 місяців, або позбавлення волі на строк до 3 років.

 

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