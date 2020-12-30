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Більше 30 грн за десяток – Експерти спрогнозували ціни на яйця

Аня Мартинюк 30 грудня 2020, 09:57
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Більше 30 грн за десяток – Експерти спрогнозували ціни на яйця

Напередодні Нового року ціни на яйця в Україні виросли й на цьому не зупиняться. 

Новину передає «Преса України».

В Асоціації тваринників України розповіли, що напередодні Нового року ціни на яйця в Україні встановились на рівні 30-34 гривень за десять штук. За словами експертів, після свят ціни навряд чи опустяться.

Причина росту цін на яйця – зростання цін на корм для курей. Тож фермери почали скорочувати поголів’я птиці, що також вплинуло на ціну.

«Після новорічних свят попит споживачів знизиться, а ось ціна на яйця, швидше за все, збільшиться, в зв'язку з поступовим скороченням поголів'я птиці і продовженням зростання цін на ринку сировину», - відзначили в асоціації.

Деякі фермерські господарства вдались до радикальних рішень й закрились, щоб перечекати важкі часи.

 

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