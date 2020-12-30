Каждый житель Украины сможет бесплатно получить набедренную повязку

Аня Мартинюк 30 грудня 2020, 09:17

....На фото - молодой, "предприимчивый" запорожец. Узнав, что Новый мост, наконец-то, достроен, юноша решил поиметь на нем немного деньжат. Вооружившись инструментом, паренек отравился на промысел и принялся уверенно выкручивать болты с опор. Но вместо богатства, на голову "начинающего предпринимателя", как первый снег, свалился наряд патрульных...

... Герой этого короткого и грустного "романа", естественно, ублюдок и мерзавец, но... Но когда мэр города ворует на ремонте моста 30 млн. гривен, общество воспринимает сей факт, как должное. Ну так не 100 миллионов украл, Господи, а всего-то 30! А когда голодный бродяга пытается поиметь 300 грн, тут же, мгновенно реагирует вся мощная государственная машина. Боевую стойку принимают все силовые структуры региона: СБУ, полиция, спецназ, прокуратура! Вооружившись камерами, и обгоняя друг друга, к месту проишествия спешат иномарки представителей СМИ, готовых клеймить позором мерзкого негодяя. Тут же подключаются: Общество защиты животных; Комитет по борьбе с КОВИД-19; Совет ветеранов города; Представители местного казачества; Сводный хор завода № 36978; Организация "Новый Иерусалим"; Оргкомитет фестиваля патриотической песни; "Молодь Закавказзя в Україні"; Клуб фанатов Ани Лорак; Представители ЖЭКа и т. д. и т. п. 30 млн против 300 грн... Вам не кажется, что украинцам пора надевать набедренные повязки?

Артур Балаев, писатель, лауреат Международной литературной премии "За мир и гуманизм".