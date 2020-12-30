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Слідом за Угорщиною.
Новину передає «Преса України».
Сьогодні, 30 грудня, стало відомо, що округ Лос-Анджелес планує випускати цифрові паспорти, з якими люди зможуть довести, що вони пройшли вакцинацію від коронавірусу.
Цифрова система працюватиме завдяки смартфонам. Як зазначило видання Bloomberg, ця ідея реанімує поняття паспортів імунітету, суперечливу думку про те, що тим, хто вже не сприйнятливий до COVID-19, слід надати документацію для підтвердження цього.
Експерти спочатку пропонували створити паспорти імунітету, але ця ідея була навантажена етичними та логістичними проблемами - тим більше, що вчені не були впевнені, як довго живуть антитіла до коронавірусу після одужання пацієнта.
Тому нова система, розроблена стартапом медичної тестувальної платформи Healthvana, покаже, чи хтось був вакцинований. Генеральний директор Healthvana Рамін Бастані зазначив, що з таким документом людина зможе безперешкодно відвідувати масові заклади та літати літаками.
09:17: Каждый житель Украины сможет бесплатно получить набедренную повязку
09:09: Лос-Анджелес випустить цифрові коронавірусні паспорти
08:30: Свіжа коронавірусна статистика – В Україні плюс 7986 нових хворих
12:17: У Білорусі стартувала вакцинація від коронавірусу російським препаратом
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