Свіжа коронавірусна статистика – В Україні плюс 7986 нових хворих

Аня Мартинюк 30 грудня 2020, 08:30

Також стало відомо, скільки летальних випадків зафіксували за добу.

Новину передає «Преса України».

Станом на 30 грудня в Україні 1 045 348 підтверджених випадків захворювання на коронавірус, 18 324 випадки завершились летально. За минулу добу коронавірус виявили у 7 986 осіб. На жаль, також за добу померли 243 пацієнти. Про це на своїй сторінці у соцмережі повідомив міністр МОЗ Максим Степанов.

7 986 нових випадків коронавірусної хвороби COVID-19 зафіксовано в Україні станом на 30 грудня 2020 року. Зокрема,... Опубликовано Максим Степанов Вторник, 29 декабря 2020 г.

Варто зазначити, що за минулу добу було проведено 52 746 тестів на коронавірус. Київ продовжує бути лідером за добовим приростом захворюваності, плюс 1131 хворий.

Ситуація в регіонах наступна.

м. Київ – 110 139 випадків;

Вінницька область – 22 242 випадки;

Волинська область – 32 735 випадків;

Дніпропетровська область – 58 094 випадки;

Донецька область – 35 905 випадків;

Житомирська область – 38 720 випадків;

Закарпатська область – 28 065 випадків;

Запорізька область – 53 428 випадків;

Івано-Франківська область – 43 072 випадки;

Київська область – 58 535 випадків;

Кіровоградська область – 8 345 випадків;

Луганська область – 10 218 випадків;

Львівська область – 60 923 випадки;

Миколаївська область – 30 500 випадків;

Одеська область – 70 592 випадки;

Полтавська область – 35 788 випадків;

Рівненська область – 40 672 випадки;

Сумська область – 40 305 випадків;

Тернопільська область – 33 789 випадків;

Харківська область – 68 807 випадків;

Херсонська область – 17 497 випадків;

Хмельницька область – 38 833 випадки;

Черкаська область – 38 696 випадків;

Чернівецька область – 39 815 випадків;

Чернігівська область – 29 633 випадки.

Дані з тимчасово окупованих територій України відсутні.