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З’явився прогноз погоди на Новий рік для українців

Аня Мартинюк 29 грудня 2020, 14:17
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З’явився прогноз погоди на Новий рік для українців

Українці можуть розраховувати на опади у вигляді дощу та мокрого снігу.

Новину передає «Преса України».

Синоптик Наталія Діденко попередила, що в новорічну ніч з 31 грудня на 1 січня погоду в Україні творитиме циклон. В результаті в країні йтиме дощ, а в західних областях можливий мокрий сніг.

«Опади не дійдуть хіба що до Сходу України, Запоріжжя та Дніпропетровщини. Температура повітря у новорічну ніч очікується +1+5 градусів, у східній частині близько нуля, вдень 1-го січня +4+9 градусів, у Криму до +12 градусів. На Заході та Сході України протягом дня 1-го січня буде прохолодніше, +1+4 градуси», - уточнила вона.

Підсумовуючи синоптик зазначила, що у Києві буде тепла погода, яка супроводжуватиметься дощем.

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