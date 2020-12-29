В Іспанії невакцинованих людей внесуть у спецреєстр

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Буде ціла база людей, які відмовились вакцинуватися від коронавірусу.
Новину передає «Преса України».
Сьогодні, 29 грудня, стало відомо, що в Іспанії вирішили створити реєстр людей, які відмовилися пройти антикоронавірусну вакцинацію. Про це розповів міністр охорони здоров'я Сальвадор Ілла. Він запевнив, що список таких осіб не розголошуватимуть громадськості та навіть роботодавцям.
«Реєстр буде переданий нашим європейським партнерам ... тих людей, які просто відмовилися від щеплення. Цей документ не буде оприлюднено», - уточнив він.
Сальвадор Ілла наголосив, що єдиний спосіб побороти коронавірус – провакцинувати максимум людей.
12:17: У Білорусі стартувала вакцинація від коронавірусу російським препаратом
11:37: Не вдома - «Слуги народу» запланували собі екзотичний відпочинок
10:54: В перукарню з документом – В Угорщині створили коронавірусні паспорти
10:14: Потуги Порошенка – Колишній президент виступить в новорічну ніч замість Зеленського
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