В Іспанії невакцинованих людей внесуть у спецреєстр

Аня Мартинюк 29 грудня 2020, 13:51

Буде ціла база людей, які відмовились вакцинуватися від коронавірусу.

Новину передає «Преса України».

Сьогодні, 29 грудня, стало відомо, що в Іспанії вирішили створити реєстр людей, які відмовилися пройти антикоронавірусну вакцинацію. Про це розповів міністр охорони здоров'я Сальвадор Ілла. Він запевнив, що список таких осіб не розголошуватимуть громадськості та навіть роботодавцям.

«Реєстр буде переданий нашим європейським партнерам ... тих людей, які просто відмовилися від щеплення. Цей документ не буде оприлюднено», - уточнив він.

Сальвадор Ілла наголосив, що єдиний спосіб побороти коронавірус – провакцинувати максимум людей.