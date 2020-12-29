Жириновський назвав кандидатів на місце Путіна

Аня Мартинюк 29 грудня 2020, 13:20

Сам політик підтвердив, що також боротиметься за президентське крісло.

Новину передає «Преса України».

Відомий російський політик, лідер ліберально-демократичної партії РФ Володимир Жириновський зробив гучну заяву. За його словами, він знає, хто може сісти у крісло президента РФ замість Володимира Путіна. На його думку, кандидатами є прем'єр-міністр Михайло Мішустін, міністр оборони Сергій Шойгу, глава Служби зовнішньої розвідки Сергій Наришкін, колишній прем'єр-міністр Дмитро Медведєв, губернатор Тульської області Олексій Дюмін, голова Держдуми В'ячеслав Володін, глава Ради Федерації Валентина Матвієнко.

Відповідна заява прозвучала в ефірі пропагандистської російської передачі «Вечір з Володимиром Соловйовим». Володимир Жириновський додав, що також балотуватиметься у президенти у 2024 році. У Кремлі тим часом назвали список кандидатів «нічим не підкріпленим».