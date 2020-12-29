Українські випускники отримуватимуть гроші за ЗНО

Аня Мартинюк 29 грудня 2020, 12:48

Відповідне рішення прийняв Кабмін.

Новину передає «Преса України».

Сьогодні, 29 грудня, стало відомо, що випускники українських шкіл, які покажуть найкращі результати на ЗНО, отримуватимуть премію у розміру п’яти тисяч гривень. Відповідний проект указу президента схвалив Кабмін.

У Міносвіти відзначили, що кращих випускників варто заохочувати.

«Необхідно заохочувати і матеріально підтримувати обдарованих учнів, які своїми досягненнями в навчанні сприяють підвищенню авторитету нашої держави на міжнародній арені і підтверджують високий рівень освіти в Україні», - зазначено в повідомленні.

Так, на рік передбачено 20 премій, які виплачуватимуть одноразово. На гроші можуть розраховувати ті учасники ЗНО, які набрали 200 балів з двох та більше предметів.