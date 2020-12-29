Українські випускники отримуватимуть гроші за ЗНО

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Відповідне рішення прийняв Кабмін.
Новину передає «Преса України».
Сьогодні, 29 грудня, стало відомо, що випускники українських шкіл, які покажуть найкращі результати на ЗНО, отримуватимуть премію у розміру п’яти тисяч гривень. Відповідний проект указу президента схвалив Кабмін.
У Міносвіти відзначили, що кращих випускників варто заохочувати.
«Необхідно заохочувати і матеріально підтримувати обдарованих учнів, які своїми досягненнями в навчанні сприяють підвищенню авторитету нашої держави на міжнародній арені і підтверджують високий рівень освіти в Україні», - зазначено в повідомленні.
Так, на рік передбачено 20 премій, які виплачуватимуть одноразово. На гроші можуть розраховувати ті учасники ЗНО, які набрали 200 балів з двох та більше предметів.
12:17: У Білорусі стартувала вакцинація від коронавірусу російським препаратом
11:37: Не вдома - «Слуги народу» запланували собі екзотичний відпочинок
10:54: В перукарню з документом – В Угорщині створили коронавірусні паспорти
10:14: Потуги Порошенка – Колишній президент виступить в новорічну ніч замість Зеленського
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