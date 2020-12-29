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Українські випускники отримуватимуть гроші за ЗНО

Аня Мартинюк 29 грудня 2020, 12:48
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Українські випускники отримуватимуть гроші за ЗНО

Відповідне рішення прийняв Кабмін. 

Новину передає «Преса України».

Сьогодні, 29 грудня, стало відомо, що випускники українських шкіл, які покажуть найкращі результати на ЗНО, отримуватимуть премію у розміру п’яти тисяч гривень. Відповідний проект указу президента схвалив Кабмін.

У Міносвіти відзначили, що кращих випускників варто заохочувати.

«Необхідно заохочувати і матеріально підтримувати обдарованих учнів, які своїми досягненнями в навчанні сприяють підвищенню авторитету нашої держави на міжнародній арені і підтверджують високий рівень освіти в Україні», - зазначено в повідомленні.

Так, на рік передбачено 20 премій, які виплачуватимуть одноразово. На гроші можуть розраховувати ті учасники ЗНО, які набрали 200 балів з двох та більше предметів.

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