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У Білорусі стартувала вакцинація від коронавірусу російським препаратом

Аня Мартинюк 29 грудня 2020, 12:17
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У Білорусі стартувала вакцинація від коронавірусу російським препаратом

Мова йде про вакцину «Супутник V».

Новину передає «Преса України».

Сьогодні, 29 грудня, стало відомо, що Міністерство охорони здоров'я Білорусі дало добро старту вакцинації населення від коронавірусу. Для цієї цілі задіють російську вакцину «Супутник V».

«Сьогодні у нас почнеться новий етап – масова вакцинація проти COVID-19. Першими будуть вакциновані медичні працівники, педагоги і ті громадяни, яким у силу особливостей професії доводиться багато контактувати з людьми», - розповів міністр охорони здоров’я Дмитро Піневич.

Він наголосив, що вакцинація проводитиметься виключно у добровільному порядку. За попередніми даними, закупленої вакцини вистачить для 58% населення Білорусі.

 

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