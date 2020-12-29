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Серед вподобань «слуг» Занзібар, Єгипет, Мальдіви.
Новину передає «Преса України».
Українські журналісти видання «Страна» дізнались, як проведуть новорічні свята деякі представники команди президента Володимира Зеленського. Так, поки керівництво президентської фракції рекомендувало українцям, в тому числі нардепам, сидіти вдома, голова «Слуги народу» Давид Арахамія проведе декілька днів в Буковелі, а потім з родиною на Занзібарі.
Керівник партії Олександр Корнієнко полетить в Єгипет. Нардеп Микола Тищенко ще не визначився з відпочинком, однак наголосив, що давно думає про теплі краї за кордоном. Народна обраниця Ірина Верещук попередила, що буде на Західній Україні.
До слова, раніше журналісти дізнались, що нардепам рекомендували утриматись від звичного для них luxury відпочинку на тлі заяви тіньового куратора однієї з груп в «Слузі народу» Іллі Павлюка про те, що він повезе сім’ю на Мальдіви.
12:17: У Білорусі стартувала вакцинація від коронавірусу російським препаратом
11:37: Не вдома - «Слуги народу» запланували собі екзотичний відпочинок
10:54: В перукарню з документом – В Угорщині створили коронавірусні паспорти
10:14: Потуги Порошенка – Колишній президент виступить в новорічну ніч замість Зеленського
09:01: У «Слузі народу» прокоментували безсовісне підняття тарифу на електроенергію
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