В перукарню з документом – В Угорщині створили коронавірусні паспорти

Аня Мартинюк 29 грудня 2020, 10:54

Демонструвати їх доведеться майже повсюду.

Новину передає «Преса України».

Сьогодні, 29 грудня, стало відомо, що в Угорщині розробили так званий коронавірусний паспорт, в якому будуть відмітки про вакцинацію. Паспорт має електронний вигляд. Так, він складається з двох додатків, які жителі Угорщини встановлять на свій смартфон.

Про це розповів заступник гендиректора по галузевій та інституціональній інформатиці головного управління Національної лікарні Угорщини Балинт Сабо. Він уточний, що перший додаток – це Covid-паспорт, а другий – демонструє результати проходження тесту за останні 14 днів, а також дані про вакцинацію.

Наголошується, що особисту інформацію такі додатки не висвітлюватимуть.

«Ми відчуваємо, що в світі зростає потреба в тому, щоб громадяни могли довести свій захист від коронавірусу, щоб мати можливість вільно пересуватися і користуватися послугами там, де існує підвищений ризик зараження», - прокоментував він.

Сабо додав, що без коронавірусного паспорта угорці не зможуть потрапити у театр чи перукарню. Також вони не зможуть потрапити на авіарейс.