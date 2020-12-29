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Одіозний п'ятий президент України виступить виключно на своєму телеканалі.
Новину передає «Преса України».
Стало відомо, що політик Петро Порошенко може виступити у новорічну ніч на телебаченні. А саме на своєму телеканалі «Прямий», як це було минулого року попри те, що у ніч на 1 січня вітання до українців поступає від президента. Тобто Володимира Зеленського.
На «Прямому» анонсували виступ президента, однак імені вказано не було. До слова, у минулому році вітання з Новим роком від Порошенка також транслював 5 канал, який теж пов’язують з колишнім лідером країни.
10:54: В перукарню з документом – В Угорщині створили коронавірусні паспорти
10:14: Потуги Порошенка – Колишній президент виступить в новорічну ніч замість Зеленського
09:01: У «Слузі народу» прокоментували безсовісне підняття тарифу на електроенергію
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