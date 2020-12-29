У 2021 році українських медиків чекає стара зарплата

Аня Мартинюк 29 грудня 2020, 09:43

Грошей для медиків в Україні немає.

Новину передає «Преса України».

Міністр охорони здоров'я Максим Степанов попередив, що у 2021 році зарплата українських лікарів залишиться на рівні дев’яти тисяч гривень. Про це він заявив в останньому інтерв’ю.

«Виходячи з тієї вартості, яка закладена на фінансування медицини на наступний рік, зарплата лікаря буде на рівні 9 тисяч в місяць. Тобто те, що лікар отримує зараз, то ж він буде отримувати і в наступному році. На більше сьогодні грошей немає», - пояснив Степанов.

Він нагадав, що в бюджеті на наступний рік на медицину виділено всього 123 млрд грн, хоча в МОЗ просило 296 млрд грн. Міністр нагадав, що лікарі, які працюють з хворими на коронавірус, отримують близько 30 тисяч гривень.