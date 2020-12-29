У «Слузі народу» прокоментували безсовісне підняття тарифу на електроенергію

Аня Мартинюк 29 грудня 2020, 09:01

Депутат Олександр Дубінський запропонував Кабміну на чолі з Денисом Шмигалем йти геть.

Новину передає «Преса України».

Депутат президентської фракції «Слуга народу» Олександр Дубінський прокоментував скасування Кабміном пільгового тарифу на електроенергію для населення. З 1 січня 2021 року фіксована ціна для побутових споживачів буде на рівні 1,68 грн/кВт.год замість 90 коп/КВт.год.

На своїй сторінці у соцмережі нардеп назвав такий хід подій «перемогою».

«Підвищення з 1 січня тарифу на електроенергію за перші 100 кВт/год на 80% - це, звичайно, перемога. Настільки очевидна, що після січневого локдауна Шмигаль разом з усією кабмінівською камарілієй повинен йти нх», - написав він.

Повышение с 1 января тарифа на электроэнергию за первые 100 кВт/ч на 80% — это, конечно, перемога. Настолько... Опубликовано Александром Дубинским Понедельник, 28 декабря 2020 г.

Тим часом інтернет-спільнота зауважила, що Кабмін повинен піти разом з тими, хто його призначив.