У «Слузі народу» прокоментували безсовісне підняття тарифу на електроенергію 09:01
На Угорщину чекає найшвидший за останні 100 років економічний підйом 13:09
Шанель Олегівна - У Мін’юсті розповіли, які незвичні імена дають українці своїм дітям 12:07
Мутований коронавірус спонукав британців шукати відпочинок у Швейцарії 11:27
Для боротьби з пандемією Трамп виділив з бюджету 900 млрд доларів 10:48
НБУ розпочав новий тиждень зі зміцнення офіційної гривні 09:39
Чому джерело безперебійного живлення вигідна альтернатива паливному генератору 11:53
Київська новорічна ялинка визнана однією з кращих у світі 10:27
Артистка на дві країни – Ротару виступила у Москві та Києві 10:10
Говорити є про що і нема про що – Зеленський про телефонну розмову з Путіним 09:38
Україна може розраховувати на китайську вакцину від Covid-19 09:00
Депутат Олександр Дубінський запропонував Кабміну на чолі з Денисом Шмигалем йти геть.
Новину передає «Преса України».
Депутат президентської фракції «Слуга народу» Олександр Дубінський прокоментував скасування Кабміном пільгового тарифу на електроенергію для населення. З 1 січня 2021 року фіксована ціна для побутових споживачів буде на рівні 1,68 грн/кВт.год замість 90 коп/КВт.год.
На своїй сторінці у соцмережі нардеп назвав такий хід подій «перемогою».
«Підвищення з 1 січня тарифу на електроенергію за перші 100 кВт/год на 80% - це, звичайно, перемога. Настільки очевидна, що після січневого локдауна Шмигаль разом з усією кабмінівською камарілієй повинен йти нх», - написав він.
Повышение с 1 января тарифа на электроэнергию за первые 100 кВт/ч на 80% — это, конечно, перемога. Настолько...Опубликовано Александром Дубинским Понедельник, 28 декабря 2020 г.
Тим часом інтернет-спільнота зауважила, що Кабмін повинен піти разом з тими, хто його призначив.
09:01: У «Слузі народу» прокоментували безсовісне підняття тарифу на електроенергію
13:09: На Угорщину чекає найшвидший за останні 100 років економічний підйом
12:07: Шанель Олегівна - У Мін’юсті розповіли, які незвичні імена дають українці своїм дітям
Тільки зареєстровані користувачі можуть лишати коментарі.