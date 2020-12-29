В Україні за добу виявили 6988 людей з коронавірусом

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На жаль, померли 232 пацієнти з коронавірусною хворобою.
Новину передає «Преса України».
Сьогодні, 29 грудня, міністр МОЗ Максим Степанов повідомив, що за минулу добу в Україні на коронавірус захворіло 6 988 людей. З них 324 дитини та 337 медпрацівників. Варто зазначити, що за добу було проведено всього 43 585 тестувань. Зазвичай в Україні проводять близько 60 тисяч тестувань.
На жаль, за минулу добу померли 232 пацієнти, у яких виявили смертоносний китайський вірус.
«За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у м. Київ (953), Одеській (729), Полтавській (644), Львівській (555) та Запорізькій (514) областях», - зазначив Степанов на своїй сторінці у соцмережі.
6 988 нових випадків коронавірусної хвороби COVID-19 зафіксовано в Україні станом на 29 грудня 2020 року. Зокрема,...Опубликовано Максим Степанов Понедельник, 28 декабря 2020 г.
Він також нагадав основні правила протиепідемічної безпеки. Це необхідність дотримуватися дистанції, носіння маски на обличчі та гігієна рук.
09:01: У «Слузі народу» прокоментували безсовісне підняття тарифу на електроенергію
13:09: На Угорщину чекає найшвидший за останні 100 років економічний підйом
12:07: Шанель Олегівна - У Мін’юсті розповіли, які незвичні імена дають українці своїм дітям
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