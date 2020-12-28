Стало відомо, на скільки подорожчає хліб в Україні

Аня Мартинюк 28 грудня 2020, 14:09

Платити більше доведеться уже у січні.

Новину передає «Преса України».

Генеральний директор асоціації «Український клуб аграрного бізнесу» Руслан Слас заявив, що найближчим часом в Україні спостерігатиметься зростання вартості хліба. Про це він розповів в ефірі одного з українських телеканалів.

«Ріст цін на пшеницю і відповідно на муку, як складову вже зіграв велику роль, і в подальшому не буде впливати на зростання вартості хліба. Цілком можливо, що в січні через подорожчання комунальних платежів, а також через підняття мінімальної зарплати очікується зростання вартості хліба, але в районі до 5%», - уточнив він.

За його прогнозом, кілограм пшеничного хліба в Україні може обійтися в 20-24 гривні. Якщо ціна зросте ще на 5%, то треба додати 1 -1,5 грн.