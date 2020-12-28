Стало відомо, на скільки подорожчає хліб в Україні

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Платити більше доведеться уже у січні.
Новину передає «Преса України».
Генеральний директор асоціації «Український клуб аграрного бізнесу» Руслан Слас заявив, що найближчим часом в Україні спостерігатиметься зростання вартості хліба. Про це він розповів в ефірі одного з українських телеканалів.
«Ріст цін на пшеницю і відповідно на муку, як складову вже зіграв велику роль, і в подальшому не буде впливати на зростання вартості хліба. Цілком можливо, що в січні через подорожчання комунальних платежів, а також через підняття мінімальної зарплати очікується зростання вартості хліба, але в районі до 5%», - уточнив він.
За його прогнозом, кілограм пшеничного хліба в Україні може обійтися в 20-24 гривні. Якщо ціна зросте ще на 5%, то треба додати 1 -1,5 грн.
13:09: На Угорщину чекає найшвидший за останні 100 років економічний підйом
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11:27: Мутований коронавірус спонукав британців шукати відпочинок у Швейцарії
10:48: Для боротьби з пандемією Трамп виділив з бюджету 900 млрд доларів
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