У Польщі озвучили нові правила в'їзду для українців

Аня Мартинюк 28 грудня 2020, 13:46

Не всі зможуть перетнути кордон в європейську країну.

Новину передає «Преса України».

Сьогодні, 28 грудня, у Польщі вступили в силу нові правила для в'їзду. А саме для громадян України. В українському посольстві в Польщі зазначили, що в першу чергу пускатимуть наступні категорії громадян:

Члени подружньої пари або діти громадян Польщі, а також діти, які перебувають під опікою поляка;

Особи, які мають карту поляка, право на постійне або тимчасове проживання в Польщі;

Особи, які мають національну візу і що в'їжджають з метою репатріації (повернення на історичну батьківщину) або члени сім'ї репатріанта;

Особи, які є членами сімей громадян Євросоюзу або країн Європейського економічного простору, а також Швейцарії.

Крім того, в Польщу пустять українців, які працюють, в тому числі на сезонних роботах, студентів, учнів, моряків, водіїв, дипломатів і члени їх сімей, учасників спортивних змагань. Не заборонено до прибуття в Польщу українцям, які прибувають в країну літаком. Прибувши в Польщу українці повинні побути на самоізоляції 14 днів. Якщо ж вони будуть вакциновані, то обсервація не потрібна.