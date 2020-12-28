У Польщі озвучили нові правила в'їзду для українців

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Не всі зможуть перетнути кордон в європейську країну.
Новину передає «Преса України».
Сьогодні, 28 грудня, у Польщі вступили в силу нові правила для в'їзду. А саме для громадян України. В українському посольстві в Польщі зазначили, що в першу чергу пускатимуть наступні категорії громадян:
Члени подружньої пари або діти громадян Польщі, а також діти, які перебувають під опікою поляка;
Особи, які мають карту поляка, право на постійне або тимчасове проживання в Польщі;
Особи, які мають національну візу і що в'їжджають з метою репатріації (повернення на історичну батьківщину) або члени сім'ї репатріанта;
Особи, які є членами сімей громадян Євросоюзу або країн Європейського економічного простору, а також Швейцарії.
Крім того, в Польщу пустять українців, які працюють, в тому числі на сезонних роботах, студентів, учнів, моряків, водіїв, дипломатів і члени їх сімей, учасників спортивних змагань. Не заборонено до прибуття в Польщу українцям, які прибувають в країну літаком. Прибувши в Польщу українці повинні побути на самоізоляції 14 днів. Якщо ж вони будуть вакциновані, то обсервація не потрібна.
13:09: На Угорщину чекає найшвидший за останні 100 років економічний підйом
12:07: Шанель Олегівна - У Мін’юсті розповіли, які незвичні імена дають українці своїм дітям
11:27: Мутований коронавірус спонукав британців шукати відпочинок у Швейцарії
10:48: Для боротьби з пандемією Трамп виділив з бюджету 900 млрд доларів
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