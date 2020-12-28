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Якщо їй не завадить пандемія коронавірусу.
Новину передає «Преса України».
Губернатор Центрального банку Угорщини Дьєрдь Матолчі повідомив, що Угорщина може спостерігати найшвидше за останнє століття економічне зростання. За його словами, такий сценарій можливий якщо країна досягне імунітету проти коронавірусу.
«За останні десять років Угорщина успішно змінила свою (економічну) історію, яка почалася добре на початку XXI століття і була кардинально зруйнована між 2002 і 2010 роками. Успіх пов'язаний з тим, що вперше за останні сто років ми досягли і підтримуємо стійку формулу економічного зростання та рівноваги», - пояснив Матолчі.
Він додав, що ключовим рішенням є реформа ринку праці та досягнення повної зайнятості. Матолчі нагадав, що у 2013 році Угорщина достроково повернула МВФ кредит, а в 2016 році були погашені позики в ЄС.
13:09: На Угорщину чекає найшвидший за останні 100 років економічний підйом
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11:27: Мутований коронавірус спонукав британців шукати відпочинок у Швейцарії
10:48: Для боротьби з пандемією Трамп виділив з бюджету 900 млрд доларів
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