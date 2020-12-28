Кінець 2020 року в Україну буде весняним – синоптик

Аня Мартинюк 28 грудня 2020, 12:40

Український синоптик розповіла, якою буде погода на Новий рік в Україні. Так, українці можуть розраховувати на тепло.

Новину передає «Преса України».

Сьогодні, 28 грудня, український синоптик Наталія Діденко розповіла, якою буде погода в Україні на Новий рік. Перед цим вона зазначила, що 29 грудня в Україні переважите +5+9 градусів. Дещо тепліше на Півдні, +7+14 градусів, і холодніше на північному сході та Сході, 0+4 градуси.

«Залишається 29-го грудня повсюди сильний, до штормових поривів, південно-східний вітер! Опади - переважно дощі, вночі та вранці з мокрим снігом - ймовірні у вівторок у західних областях та в північній частині. На решті території України переважатиме суха вітряна погода», - уточнила вона.

У Києві стовпчики термометрів покажуть +5+7 градусів. Також у столиці очікується сильний вітер. За прогнозом Діденко, до кінця року та на початку 2021 року в Україні переважатиме майже весняна погода. Детальний прогноз погоди на Новий рік синоптик пообіцяла представити для українців згодом.