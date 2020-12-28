Кінець 2020 року в Україну буде весняним – синоптик

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Український синоптик розповіла, якою буде погода на Новий рік в Україні. Так, українці можуть розраховувати на тепло.
Новину передає «Преса України».
Сьогодні, 28 грудня, український синоптик Наталія Діденко розповіла, якою буде погода в Україні на Новий рік. Перед цим вона зазначила, що 29 грудня в Україні переважите +5+9 градусів. Дещо тепліше на Півдні, +7+14 градусів, і холодніше на північному сході та Сході, 0+4 градуси.
«Залишається 29-го грудня повсюди сильний, до штормових поривів, південно-східний вітер! Опади - переважно дощі, вночі та вранці з мокрим снігом - ймовірні у вівторок у західних областях та в північній частині. На решті території України переважатиме суха вітряна погода», - уточнила вона.
У Києві стовпчики термометрів покажуть +5+7 градусів. Також у столиці очікується сильний вітер. За прогнозом Діденко, до кінця року та на початку 2021 року в Україні переважатиме майже весняна погода. Детальний прогноз погоди на Новий рік синоптик пообіцяла представити для українців згодом.
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11:27: Мутований коронавірус спонукав британців шукати відпочинок у Швейцарії
10:48: Для боротьби з пандемією Трамп виділив з бюджету 900 млрд доларів
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