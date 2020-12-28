Чому джерело безперебійного живлення вигідна альтернатива паливному генератору

zmxn 26 грудня 2020, 11:53

Забезпечення надійного електроживлення гарантує безпеку вашого будинку і ваших електроприладів, що знаходяться в ньому. Згідно зі статистикою, неякісна проводка може призвести до електричного замикання мережі, що тягне за собою ризик пожежі або приходу ваших електроприладів в непридатність.

Також, якість електрики безпосередньо залежить від того, де знаходиться ваша нерухомість. У великих містах якість електрики завжди істотно вище, через що часто виникають питання, як забезпечити безпеку електроприладів і електричної мережі.

Дане питання особливо важливий для жителів маленьких міст і сіл, коли необхідно забезпечити безпеку для важливою техніки, яка боїться перепадів напруги або екстрених відключень електрики. У таких випадках на допомогу приходить джерело безперебійного живлення або ИБП.

Просте, але дуже важливе для багатьох чудо техніки створює ідеальні умови для роботи навіть самих вимогливих і тендітних електроприладів. Є кілька основних типів безперебійників, кожен з яких виконує певне завдання.

Генератори - дороге задоволенням

Почнемо з такого, власне що експлуатація генератора вимагатиме великих витрат на закупівлю пального. Джерела безперебійного живлення не володіють відомостями дефектом. Включивши старий добрий безперебійник до вірно зібраній системі батарей ви забезпечите себе вражаючим запасом електроенергії в тому числі і при критичному виключенні мережі. Генератор використає величезні об’єми пального, якщо його використовувати декілька днів. Буде достатньо буквально кількох діб активної роботи, щоб витратити гроші, що могли піти на покупку безперебійника і акумуляторів до нього.

Джерела безперебійного живлення не вимагають постійно уваги

На відміну від генераторів, джерела безперебійного живлення не просять постійного контролю і часу для запуску. Нерідко прохолодною зимою можуть виникнути труднощі з дизельними генераторами, які не стануть "хотіти" запускатися. Безперебійник "мовчки" запуститься як лише тільки у вас зникне головна електронна мережа, внаслідок чого зарядить батареї автономно, коли електроенергію буде помічений знову. Одна справа, коли для вас потрібно запустити генератор один в сезон або ж взагалі не запускати, але абсолютно інше - коли часу спостерігати за електроенергією практично немає.

Захищеність електроприладів

Дуже рідко безперебійники застосовуються для невибагливих електроприладів. Нерідко на просторі невибагливого циркуляційного насоса має можливість опинитися включений комп'ютер з не збереженими даними або ж система актуального харчування в клініці. У цих випадках справа йде на частки секунд і пропажа електроенергії влетить вам в копійку. Щоб не стикатися зі схожою завданням радимо поміняти власні паливні генератори на невибагливих джерела безперебійного живлення.

Висновки

Купівля безперебійніка, наприклад в интернет-магазині электротехніки home-energy.com.ua вважається досить прибутковим пропозицією. Згодом придбання наданого приладу ви зіткнетеся з великим переліком плюсів, яких немає в нормальних паливних генераторах. Одними з ключових переваги ви ознайомилися вище.

Ми в жодному разі не проводимо агітацію викидати свої паливні генератори і массово купувати джерела безперебійного живлення. Дана стаття була призначена для того, щоб показати гідну альтернативу уже застарілим пристроям і змусити задуматись, що експлуатація паливного генератора не є вигідною. У генераторів є свої плюси, однак про них ви дізнаєтесь уже в інших публікаціях.