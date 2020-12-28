Шанель Олегівна - У Мін’юсті розповіли, які незвичні імена дають українці своїм дітям

Аня Мартинюк 28 грудня 2020, 12:07

Як виявилось, чимало батьків не побоялись дати своєму чаду «ризиковане» ім’я.

Новину передає «Преса України».

Сьогодні, 28 грудня, у прес-службі Міністерства юстиції України повідомили, що у поточному році українці обрали для своїх дітей досить незвичні імена. Так, для хлопчиків обирали такі імена як Зеленський, Яник, Вакула, Лимон, Київ, Князь, Принц, Парижан.

Для дівчаток обрали такі нетрадиційні імена як Луна, Імперія, Золушка, Хрусталіна, Квітка, Шанель, Нева. Що стосується батьків, які обрали своєму чаду традиційне ім’я, то цьогоріч найпопулярнішими стали Артем, Андрій, Богдан, Владислав, Володимир, Данил, Дмитро. Серед жіночих домінували Анна, Анастасія, Антоніна, Богдана, Валерія, Вікторія.

До слова, психологи стверджують, що незвичні імена, над якими можуть жартувати діти, дають ті батьки, які мають певні комплекси.