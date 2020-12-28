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У Швейцарії тим часом забили тривогу.
Новину передає «Преса України».
Сьогодні, 28 грудня, стало відомо, що сотні туристів з Великої Британії покинули свою карантинну країну для відпочинку на висококласному швейцарському гірськолижному курорті Верб'є. Як зазначили іноземні ЗМІ, британці порушили протокол, який був введений на тлі виявлення нового штаму коронавірусу.
В результаті Швейцарія ввела нове правило для британців – самоізоляція впродовж 10 днів з дати прибуття. Тим не менше, журналісти дізнались, що близько 200 з понад 400 туристів залишили гірськолижну гірськолижну станцію вночі, щоб не бути в самоізоляції. Про це повідомила швейцарська газета SonntagsZeitung.
«Багато з них пробули в карантині цілий день, перш ніж непомітно вирушили в дорогу під покровом темряви. Ми наразі розмірковуємо, що робити», - розповів співробітник комунікації міста Багнес Жан-Марк Сандос.
Він додав, що поки незрозуміло, куди вирушили туристи.
12:07: Шанель Олегівна - У Мін’юсті розповіли, які незвичні імена дають українці своїм дітям
11:27: Мутований коронавірус спонукав британців шукати відпочинок у Швейцарії
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