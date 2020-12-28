Для боротьби з пандемією Трамп виділив з бюджету 900 млрд доларів

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Президент США також очікує від Конгресу підтримання ще одного важливого закону.
Новину передає «Преса України».
Сьогодні, 28 грудня, стало відомо, що президент США Дональд Трамп підписав держбюджет на 2021 рік. Він передбачає пакет допомоги у зв'язку з пандемією Covid-19. На цю ціль він виділив 900 млрд доларів. Зокрема, кошти підуть на фінансування урядових установ до вересня, на збільшення виплат за продовольчі талони та інше.
«Президент підписав цей законопроект, щоб відновити допомогу по безробіттю, припинити виселення людей, надати допомогу в оренді житла ... додати значно більше грошей на поширення вакцин і багато іншого», - зазначив представник Білого дому Джадд Дір.
До слова, після того як Трамп підписав бюджет, він заявив, що очікує від Конгресу підписання законопроекту, яким американцям збільшать виплати до 2000 доларів для дорослого і 600 доларів для дитини.
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