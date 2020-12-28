У Баренцевому морі затонуло російське судно

Аня Мартинюк 28 грудня 2020, 10:14

На жаль, доля 17 людей невідома.

Новину передає «Преса України».

Сьогодні, 28 грудня, стало відомо, що у Баренцевому морі пішло на дно російське судно «Онега» з рибалками. Відомо, що на судні було 19 людей. Врятувати вдалось лише двох. Доля решти членів екіпажу поки невідома. Операція з порятунку людей триває.

Попередня причина інциденту – обмерзання.