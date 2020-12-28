У Баренцевому морі затонуло російське судно

НБУ розпочав новий тиждень зі зміцнення офіційної гривні 09:39
Київська новорічна ялинка визнана однією з кращих у світі 10:27
Артистка на дві країни – Ротару виступила у Москві та Києві 10:10
Говорити є про що і нема про що – Зеленський про телефонну розмову з Путіним 09:38
Україна може розраховувати на китайську вакцину від Covid-19 09:00
Стало відомо, скільки грошей платників податків України пустять на вакцину проти Covid-19 14:11
У США після вакцинації від коронавірусу госпіталізували людину 13:46
Порошенківський мер Рівного після підняття зарплати обзавівся п’ятьма помічниками 13:11
Озвучена вартість пересування авто платними дорогами України 12:37
Доставка воды – Не забывайте баловать себя чистым и важным ресурсом 12:09
Українців не змушуватимуть вакцинуватися проти COVID-19 12:00
Головне питання вирішене – У новорічну ніч кафе в Україні працюватимуть до ранку 11:27
На батьківщині Зеленського громадський транспорт стане безкоштовним 10:56
Степанов представив свіжу статистику щодо коронавірусу 10:19
Польща може стати посередником для отримання Україною вакцини від Covid-19 14:54
Синоптик попередила про ускладнення синоптичної картини в Україні 14:36
На жаль, доля 17 людей невідома.
Новину передає «Преса України».
Сьогодні, 28 грудня, стало відомо, що у Баренцевому морі пішло на дно російське судно «Онега» з рибалками. Відомо, що на судні було 19 людей. Врятувати вдалось лише двох. Доля решти членів екіпажу поки невідома. Операція з порятунку людей триває.
Попередня причина інциденту – обмерзання.
09:39: НБУ розпочав новий тиждень зі зміцнення офіційної гривні
09:08: Кріштіану Роналду став найкращим футболістом століття
10:27: Київська новорічна ялинка визнана однією з кращих у світі
10:10: Артистка на дві країни – Ротару виступила у Москві та Києві
09:38: Говорити є про що і нема про що – Зеленський про телефонну розмову з Путіним
09:00: Україна може розраховувати на китайську вакцину від Covid-19
Тільки зареєстровані користувачі можуть лишати коментарі.