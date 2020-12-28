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НБУ розпочав новий тиждень зі зміцнення офіційної гривні

Аня Мартинюк 28 грудня 2020, 09:39
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НБУ розпочав новий тиждень зі зміцнення офіційної гривні

Нацвалюта відбила у долара та євро 10 та 5 копійок відповідно. 

Новину передає «Преса України».

Сьогодні, 28 грудня, НБУ встановив офіційний курс гривні до провідних іноземних валют. Долар США встановився на рівні 28,35 грн, віддавши нацвалюті 10 копійок. Євро здешевіло на 5 копійок до 34,56 грн.

Готівкові курси валют наступні. Купівля долара відбувається за 28,13 грн, продаж – за 28,42 грн. Купівля євро проходить за 34,14 грн, продаж за 34,60 грн.

  

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