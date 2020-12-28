НБУ розпочав новий тиждень зі зміцнення офіційної гривні 09:39
Київська новорічна ялинка визнана однією з кращих у світі 10:27
Артистка на дві країни – Ротару виступила у Москві та Києві 10:10
Говорити є про що і нема про що – Зеленський про телефонну розмову з Путіним 09:38
Україна може розраховувати на китайську вакцину від Covid-19 09:00
Стало відомо, скільки грошей платників податків України пустять на вакцину проти Covid-19 14:11
У США після вакцинації від коронавірусу госпіталізували людину 13:46
Порошенківський мер Рівного після підняття зарплати обзавівся п’ятьма помічниками 13:11
Озвучена вартість пересування авто платними дорогами України 12:37
Доставка воды – Не забывайте баловать себя чистым и важным ресурсом 12:09
Українців не змушуватимуть вакцинуватися проти COVID-19 12:00
Головне питання вирішене – У новорічну ніч кафе в Україні працюватимуть до ранку 11:27
На батьківщині Зеленського громадський транспорт стане безкоштовним 10:56
Степанов представив свіжу статистику щодо коронавірусу 10:19
Польща може стати посередником для отримання Україною вакцини від Covid-19 14:54
Синоптик попередила про ускладнення синоптичної картини в Україні 14:36
Нацвалюта відбила у долара та євро 10 та 5 копійок відповідно.
Новину передає «Преса України».
Сьогодні, 28 грудня, НБУ встановив офіційний курс гривні до провідних іноземних валют. Долар США встановився на рівні 28,35 грн, віддавши нацвалюті 10 копійок. Євро здешевіло на 5 копійок до 34,56 грн.
Готівкові курси валют наступні. Купівля долара відбувається за 28,13 грн, продаж – за 28,42 грн. Купівля євро проходить за 34,14 грн, продаж за 34,60 грн.
09:39: НБУ розпочав новий тиждень зі зміцнення офіційної гривні
09:08: Кріштіану Роналду став найкращим футболістом століття
10:27: Київська новорічна ялинка визнана однією з кращих у світі
10:10: Артистка на дві країни – Ротару виступила у Москві та Києві
09:38: Говорити є про що і нема про що – Зеленський про телефонну розмову з Путіним
09:00: Україна може розраховувати на китайську вакцину від Covid-19
Тільки зареєстровані користувачі можуть лишати коментарі.