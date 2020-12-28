Кріштіану Роналду став найкращим футболістом століття

Аня Мартинюк 28 грудня 2020, 09:08

Він не єдиний отримав нагороду на Dubai Globe Soccer Awards.

Новину передає «Преса України».

27 грудня на церемонії вручення нагороди Dubai Globe Soccer Awards були вручені нагороди за вищу ступінь 2020 року і 21 століття у футболі. Було присуджено звання кращого гравця, тренера і клубу, але номінувалися і футбольні діячі 21 століття.

Найбільш довгоочікуваним моментом стало вручення премії найкращому футболісту століття. Вона дісталась Кріштіану Роналду, який конкурував з Лео Месі і Роналдіньйо. Переможець залишив слова подяки у соцмережі.

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Гравцем 2020 року став Роберт Левандовскі. У категорії титул тренера століття переміг Пепу Гвардіолі, а титул тренера року дали німцеві Гансу-Дітеру Фліку. Дві премії за футбольну кар’єру присудили Ікеру Касільясу і Жерару Піке.