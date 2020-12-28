В Україні менше 5000 нових хворих, виявлених за добу

Київська новорічна ялинка визнана однією з кращих у світі 10:27
Артистка на дві країни – Ротару виступила у Москві та Києві 10:10
Говорити є про що і нема про що – Зеленський про телефонну розмову з Путіним 09:38
Україна може розраховувати на китайську вакцину від Covid-19 09:00
Стало відомо, скільки грошей платників податків України пустять на вакцину проти Covid-19 14:11
У США після вакцинації від коронавірусу госпіталізували людину 13:46
Порошенківський мер Рівного після підняття зарплати обзавівся п’ятьма помічниками 13:11
Озвучена вартість пересування авто платними дорогами України 12:37
Доставка воды – Не забывайте баловать себя чистым и важным ресурсом 12:09
Українців не змушуватимуть вакцинуватися проти COVID-19 12:00
Головне питання вирішене – У новорічну ніч кафе в Україні працюватимуть до ранку 11:27
На батьківщині Зеленського громадський транспорт стане безкоштовним 10:56
Степанов представив свіжу статистику щодо коронавірусу 10:19
Польща може стати посередником для отримання Україною вакцини від Covid-19 14:54
Синоптик попередила про ускладнення синоптичної картини в Україні 14:36
В Україні провели менше тестів на коронавірус, тому статистика вийшла дещо позитивною.
Новину передає «Преса України».
Сьогодні, 28 грудня, міністр МОЗ Максим Степанов повідомив, що за минулу добу кількість хворих на коронавірус збільшилась на 4385 осіб. З них 196 дітей та 141 медпрацівник. До слова, за добу проведено 15 332 тести на коронавірус. Саме цим обумовлена низька добова захворюваність на вірус.
«Також за минулу добу госпіталізовано – 1 588 осіб; летальних випадків – 75; одужало – 7 191 особа», - відзначив міністр на своїй сторінці у соцмережі.
4 385 нових випадків коронавірусної хвороби COVID-19 зафіксовано в Україні станом на 28 грудня 2020 року. Зокрема,...Опубликовано Максим Степанов Воскресенье, 27 декабря 2020 г.
За минулу добу найбільше нових хворих виявили у Києві – 851 пацієнт.
09:08: Кріштіану Роналду став найкращим футболістом століття
10:27: Київська новорічна ялинка визнана однією з кращих у світі
10:10: Артистка на дві країни – Ротару виступила у Москві та Києві
09:38: Говорити є про що і нема про що – Зеленський про телефонну розмову з Путіним
09:00: Україна може розраховувати на китайську вакцину від Covid-19
14:11: Стало відомо, скільки грошей платників податків України пустять на вакцину проти Covid-19
Тільки зареєстровані користувачі можуть лишати коментарі.