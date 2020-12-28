В Україні менше 5000 нових хворих, виявлених за добу

Аня Мартинюк 28 грудня 2020, 08:34

В Україні провели менше тестів на коронавірус, тому статистика вийшла дещо позитивною.

Новину передає «Преса України».

Сьогодні, 28 грудня, міністр МОЗ Максим Степанов повідомив, що за минулу добу кількість хворих на коронавірус збільшилась на 4385 осіб. З них 196 дітей та 141 медпрацівник. До слова, за добу проведено 15 332 тести на коронавірус. Саме цим обумовлена низька добова захворюваність на вірус.

«Також за минулу добу госпіталізовано – 1 588 осіб; летальних випадків – 75; одужало – 7 191 особа», - відзначив міністр на своїй сторінці у соцмережі.

4 385 нових випадків коронавірусної хвороби COVID-19 зафіксовано в Україні станом на 28 грудня 2020 року. Зокрема,... Опубликовано Максим Степанов Воскресенье, 27 декабря 2020 г.

За минулу добу найбільше нових хворих виявили у Києві – 851 пацієнт.