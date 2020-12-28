Эпитафия по Кернесу... Ничего личного...

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Артур Балаев, лауреат Международной литературной премии "За мир и гуманизм".
13:09: На Угорщину чекає найшвидший за останні 100 років економічний підйом
12:07: Шанель Олегівна - У Мін’юсті розповіли, які незвичні імена дають українці своїм дітям
11:27: Мутований коронавірус спонукав британців шукати відпочинок у Швейцарії
10:48: Для боротьби з пандемією Трамп виділив з бюджету 900 млрд доларів
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