Эпитафия по Кернесу... Ничего личного...

zmxn 28 грудня 2020, 13:38

.... Принято считать, что Господь забирает лучших... 17 декабря 2020 года он забрал на небеса еще одного лучшего. Лучшего коллаборациониста города Харькова; лучшего шизофреника школы № 76; лучшего выпускника Строительного ПТУ № 82; лучшего "наперсточника" городского рынка, лучшего "кидалу" сети магазинов "Березка"; лучшего апологета В. И. Ленина; лучшего хозяина для осиротевших "ватных" рабов... Когда из немецкой клиники "Шарите" поступило сообщение о кончине так и несостоявшегося лучшего президента "Харьковской народной республики", я не написал ни строчки. Не хотелось отплясывать ламбаду на костях, но.... Но если в день похорон миллионы патриотов Украины, вздохнув с облегчением, произносят: "Земля тебе стекловатой! И никто никогда тебе больше денег не даст - даже с "мимикой твоего лица!"... И ветераны украино-российской войны устраивают торжественные фейерверки прямо за стеной кладбища... И матери, потерявшие в АТО сыновей, застелив белые скатерти, накрывают столы - как в самый Великий праздник... И сельский мальчишка, не дождавшийся с войны отца, взяв в руки палку, дерьмом выводит на заборе два слова: "Гепа сдох"... И в момент, когда гроб с телом покойного опускают в могилу, Ютуб и Фейсбук саркастически юморят о том, что, мол, "сценарий похорон как-то по-дЭбильному написан"... И если в эпитафии я ни разу не назвал имя усопшего, но все прекрасно поняли, о ком идет речь.... ЗАЧЕМ ТОГДА ВООБЩЕ БЫЛО ЖИТЬ?....

Артур Балаев, лауреат Международной литературной премии "За мир и гуманизм".