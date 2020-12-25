Київська новорічна ялинка визнана однією з кращих у світі

Аня Мартинюк 25 грудня 2020, 10:27

Її красу все ж затьмарила ялинка у Вільнюсі.

Новину передає «Преса України».

З’явився новий рейтинг туристичного сервісу European Best Destinations. Стало відомо, в яких країнах новорічні ялинки варті уваги. Так, у десятку найкращих потрапила й ялинка, встановлена у Києві. Так, українській новорічній красуні виділили сьому сходинку у рейтингу.

На першому місці рейтингу ялинка-інсталяція у Вільнюсі, яка не має жодної прикраси. Ялинка незвична тим, що виготовлена з металевих блоків, LED-лампочок і дзеркал. Доповнюють її ялинові гілки.

Нагадаємо, раніше столична ялинка опинилась у центрі скандалу через незвичну прикрасу у вигляді магічної шапки. Її в результаті замінили на зірку.