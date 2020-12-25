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Її красу все ж затьмарила ялинка у Вільнюсі.
Новину передає «Преса України».
З’явився новий рейтинг туристичного сервісу European Best Destinations. Стало відомо, в яких країнах новорічні ялинки варті уваги. Так, у десятку найкращих потрапила й ялинка, встановлена у Києві. Так, українській новорічній красуні виділили сьому сходинку у рейтингу.
На першому місці рейтингу ялинка-інсталяція у Вільнюсі, яка не має жодної прикраси. Ялинка незвична тим, що виготовлена з металевих блоків, LED-лампочок і дзеркал. Доповнюють її ялинові гілки.
Нагадаємо, раніше столична ялинка опинилась у центрі скандалу через незвичну прикрасу у вигляді магічної шапки. Її в результаті замінили на зірку.
10:27: Київська новорічна ялинка визнана однією з кращих у світі
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