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Артистка на дві країни – Ротару виступила у Москві та Києві

Аня Мартинюк 25 грудня 2020, 10:10
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Артистка на дві країни – Ротару виступила у Москві та Києві

73-річна Ротару долучилась до концерту «95 Кварталу». 

Новину передає «Преса України».

Стало відомо, що зірка естради Софія Ротару виступила у Москві, а потім відправилась у Київ, де взяла участь у концерті «95 Кварталу». Знімки із зірковою 73-річною бабусею опублікувала Софія Євдокименко.

Також Ротару позувала для фото з телеведучою Катею Осадчою в Національному палаці мистецтв «Україна». Нагадаємо, раніше Софія Ротару відмовилась від концертів на тлі пандемії. Однак для російської Пісні року вона все ж зробила виняток. 

  

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