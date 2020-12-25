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73-річна Ротару долучилась до концерту «95 Кварталу».
Новину передає «Преса України».
Стало відомо, що зірка естради Софія Ротару виступила у Москві, а потім відправилась у Київ, де взяла участь у концерті «95 Кварталу». Знімки із зірковою 73-річною бабусею опублікувала Софія Євдокименко.
Також Ротару позувала для фото з телеведучою Катею Осадчою в Національному палаці мистецтв «Україна». Нагадаємо, раніше Софія Ротару відмовилась від концертів на тлі пандемії. Однак для російської Пісні року вона все ж зробила виняток.
10:27: Київська новорічна ялинка визнана однією з кращих у світі
10:10: Артистка на дві країни – Ротару виступила у Москві та Києві
09:38: Говорити є про що і нема про що – Зеленський про телефонну розмову з Путіним
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14:11: Стало відомо, скільки грошей платників податків України пустять на вакцину проти Covid-19
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