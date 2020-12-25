Артистка на дві країни – Ротару виступила у Москві та Києві

Аня Мартинюк 25 грудня 2020, 10:10

73-річна Ротару долучилась до концерту «95 Кварталу».

Новину передає «Преса України».

Стало відомо, що зірка естради Софія Ротару виступила у Москві, а потім відправилась у Київ, де взяла участь у концерті «95 Кварталу». Знімки із зірковою 73-річною бабусею опублікувала Софія Євдокименко.

Також Ротару позувала для фото з телеведучою Катею Осадчою в Національному палаці мистецтв «Україна». Нагадаємо, раніше Софія Ротару відмовилась від концертів на тлі пандемії. Однак для російської Пісні року вона все ж зробила виняток.