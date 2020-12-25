Говорити є про що і нема про що – Зеленський про телефонну розмову з Путіним

Аня Мартинюк 25 грудня 2020, 09:38

Президент України запевнив, що може зателефонувати Путіну у будь-який момент.

Новину передає «Преса України».

Сьогодні, 25 грудня, стало відомо, що український президент Володимир Зеленський дав інтерв’ю виданню «Фокус». Він заявив, що готовий до телефонної розмови з лідером Кремля Володимиром Путіним у будь-який момент. Однак поки він не бачить предмета розмови.

«Я можу йому зателефонувати, він точно зі мною поспілкується», - відповів Зеленський на запитання, чи хотів би він поговорити з Путіним.

Зеленський додав, що як президент він повинен вирішувати з Путіним складні питання. У разі затримки зустрічі радників він готовий зателефонувати президенту РФ. Президент України нагадав, що деякі питання, зокрема про заручників та Крим, не стоять для розгляду у нормандському форматі. Тому їх доведеться піднімати тет-а-тет.