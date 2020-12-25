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Відповідну заяву зробив очільник МЗС України.
Новину передає «Преса України».
Сьогодні, 25 грудня, стало відомо, що голова МЗС України Дмитро Кулеба заявив, що Україна веде переговори з китайською стороною щодо отримання вакцини від коронавірусу. За його словами, Китай готовий її постачати.
«Конкретною інформацією володіє Міністерство охорони здоров'я, ми як раз їм допомагаємо зараз, щоб відбулися певні контакти між представниками Міністерства охорони здоров'я і представниками компанії-виробника», - розповів він.
Нагадаємо, раніше стало відомо, що Польща може передати Україні вакцину від коронавірусу, якщо матиме її залишки.
09:38: Говорити є про що і нема про що – Зеленський про телефонну розмову з Путіним
09:00: Україна може розраховувати на китайську вакцину від Covid-19
14:11: Стало відомо, скільки грошей платників податків України пустять на вакцину проти Covid-19
13:46: У США після вакцинації від коронавірусу госпіталізували людину
13:11: Порошенківський мер Рівного після підняття зарплати обзавівся п’ятьма помічниками
12:37: Озвучена вартість пересування авто платними дорогами України
12:00: Українців не змушуватимуть вакцинуватися проти COVID-19
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