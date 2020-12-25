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Україна може розраховувати на китайську вакцину від Covid-19

Аня Мартинюк 25 грудня 2020, 09:00
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Україна може розраховувати на китайську вакцину від Covid-19

Відповідну заяву зробив очільник МЗС України. 

Новину передає «Преса України».

Сьогодні, 25 грудня, стало відомо, що голова МЗС України Дмитро Кулеба заявив, що Україна веде переговори з китайською стороною щодо отримання вакцини від коронавірусу. За його словами, Китай готовий її постачати.

«Конкретною інформацією володіє Міністерство охорони здоров'я, ми як раз їм допомагаємо зараз, щоб відбулися певні контакти між представниками Міністерства охорони здоров'я і представниками компанії-виробника», - розповів він.

Нагадаємо, раніше стало відомо, що Польща може передати Україні вакцину від коронавірусу, якщо матиме її залишки.

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